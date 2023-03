Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Silvesterböller explodiert: Jugendlicher schwer verletzt Von dpa | 06.03.2023, 16:11 Uhr

In Neubrandenburg ist ein Jugendlicher bei der Explosion eines Silvesterböllers schwer an den Händen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in der Oststadt.