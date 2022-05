Touristen am Strand von Sellin auf der Insel Rügen. FOTO: Stefan Sauer/dpa (Archivbild) Rettungsschwimmer warnen Wie lange sind unsere Strände in MV noch sicher? Von Alexander Kruggel | 04.05.2022, 17:35 Uhr

Die Badesaison 2022 steht vor der Tür. Einsatz für Tausende Rettungsschwimmer an der Küste und den Seen in MV. Doch gibt es nach über zwei Jahren Corona-Pandemie davon überhaupt noch genug?