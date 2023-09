Gesundheit Sinkende Grippe-Impfquote: Appell von Ministerin und Ärzten Von dpa | 25.09.2023, 15:10 Uhr | Update vor 49 Min. Grippe-Impfung Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vor dem Hintergrund gesunkener Impfraten gegen Grippe haben Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) und die Kassenärztliche Vereinigung an die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern appelliert, sich gegen Influenza und - die Risikogruppen - auch gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. „Auch wenn die Pandemie vorbei ist und sich der Umgang mit Corona verändert hat, gibt es keinen Grund, eine Ansteckung auf die leichte Schulter zu nehmen. Das gilt für das Coronavirus ebenso wie für Influenza und andere Viren“, erklärte Drese am Montag. In den nächsten Wochen sei der richtige Zeitpunkt für eine Impfung. Sie gebe zwar keinen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckung, verhindere aber schwere Verläufe.