Telekom, Wemacom und Co. Völlig sinnfrei! Netzbetreiber verlegen in MV Glasfaser-Leitungen für schnelles Internet doppelt Von Torsten Roth | 15.09.2023, 05:00 Uhr Soll bis Ende 2024 in Westmecklenburg abgeschlossen sein: der Ausbau des Breitbandnetzes Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down

Erst baut keiner, dann buddeln gleich zwei Netzgesellschaften in einigen Kommunen in MV schnelle Breitband-Netze in die Erde. Wo doppelte Netze entstehen.