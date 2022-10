Saisonende - Skipper holen Boote ins Trockene Foto: Bernd Wüstneck/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Der Winter naht Skipper holen ihre Boote ins Trockene Von dpa | 29.10.2022, 11:05 Uhr

Im Spätherbst wird an vielen Freizeithäfen entlang der Küste an den Seen „gekrant“. Große und kleine Boote werden an Land gehievt und ins Winterquartier gebracht. Viele überwintern aber auch im Wasser.