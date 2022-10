Die Afghanin Homaira Adeel lebt seit 2015 in Greifswald. Foto: Niko Ekkert up-down up-down Frauenverein in Greifswald So blickt Afghanin Homaira Adeel auf die Proteste im Iran und Afghanistan Von Katharina Golze | 17.10.2022, 06:00 Uhr

Homaira Adeel kämpft in Greifswald für Frauen im Iran und Afghanistan. Auf der Straße, in einer Ausstellung, in ihrem Verein Asna. Warum es wichtig ist, auch in Deutschland zu demonstrieren und wie sie geflüchteten Frauen in MV hilft.