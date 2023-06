Die Powerbanks sind da: Auch wenn mal wieder Stromausfall bei ihnen in der Ukraine ist, können diese Kinder und Jugendliche nun mit ihren Liebsten telefonieren. 1000 Powerbanks brachte die Caritas im Norden kürzlich in die Ukraine. 1000 weitere werden in diesen Tagen verschickt.

Foto: Caritas im Norden/Mathias Thees up-down up-down