Diese Mini-Hotels können ab Mai auf dem Campingplatz in Krakow am See gebucht werden. Foto: slube GmbH up-down up-down Tiny Houses auf dem Campingplatz So sollen Mini-Hotel-Tower Urlauber nach Krakow am See locken Von Hans-Jürgen Kowalzik | 29.03.2023, 14:58 Uhr

Der Campingplatz Krakow am See bietet eine neue Möglichkeit der Übernachtung an - sogenannte Slubes. Was das Besondere daran ist und welche weiteren Neuerungen es gibt, erklärt Platzleiter Jan van Gercum.