Tourismus in MV So will das Land Karnevalsmuffel aus dem Westen anlocken Von Birgitta von Gyldenfeldt/dpa | 16.02.2023, 06:57 Uhr

Küste statt Kamelle, Köm statt Konfetti: Mit Karneval können die meisten Nordlichter wenig anfangen. Die karnevalsfreien Zonen an Nord- und Ostsee ziehen auch Menschen aus den Faschingshochburgen an Rhein und Main an, die dem närrischen Treiben wenig abgewinnen können.