Finanzminister Heiko Geue: „E braucht einen Paradigmenwechsel hin zu moderner Personalgewinnung.“ Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down Landesregierung beschließt Personalkonzept So will MV tausende neue Mitarbeiter für seine Verwaltungen gewinnen Von Thomas Volgmann | 17.01.2023, 17:36 Uhr

Jeder dritte der 38.000 Mitarbeiter in der Landesverwaltung geht in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand. Die Personalpolitik der Landesregierung soll modernisiert werden.