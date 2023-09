Knapp zwei Drittel der Hausbesitzer bundesweit wollen einer Umfrage zufolge die Sonnenenergie zur Stromproduktion nutzen. Wer das plant, hat zunächst oft mehr Fragen als Antworten. Jedes Haus hat andere Voraussetzungen, jede Region ihre Eigenheiten, und jedes Bundesland schraubt vorerst noch für sich allein an der Energiewende.

Ihre Fragen zum Thema beantworten am Dienstag, 26. September, von 10 bis 12 Uhr, Dipl.-Ing. und Architekt Norman-Marcel Dietz vom Verband privater Bauherren und Holger Schmidt vom Verband der Privaten Bausparkassen. Rufen Sie an kostenlos an unter 0800/000 4743.