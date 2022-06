Ernte-Teilerin Anja Jonuschies und ihr Sohn Leander sind seit einem Jahr bei der Solawi dabei. Heute packen sie auf dem Biohof in Upahl selbst mit an. FOTO: Anja Bölck Solidarische Landwirtschaft Darum wird bei der Solawi in Uphal die Ernte geteilt Von Anja Bölck | 17.06.2022, 13:13 Uhr

Landwirtschaft neu gedacht: An einem Samstag im Monat rücken Solawi-Mitglieder auf Johannes Walzers Bio-Hof „Lebendiger Landbau“ in Upahl an. Familie Jonuschies aus Schwerin ist zum ersten Mal dabei. Durch sie und andere Ernte-Teiler gedeiht die solidarische Landwirtschaft im Land.