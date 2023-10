Demonstrationen Solidaritätskundgebung für Israel in Schwerin Von dpa | 13.10.2023, 18:11 Uhr | Update vor 21 Min. Israelische Flagge Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf dem Marktplatz in Schwerin haben am Freitag rund 100 Menschen ihre Solidarität mit Israel bekundet. Zu der Demonstration aufgerufen hatte die Schweriner Arbeitsgemeinschaft der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, unterstützt von den Parteien SPD, CDU, Die Linke, Grüne und FDP sowie der Gewerkschaft Verdi. Die Teilnehmer hielten Israel-Flaggen in den Händen und entzündeten Kerzen im Gedenken an die Opfer des Hamas-Angriffs.