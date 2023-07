Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Sollte Frau entführt werden? Verdächtiger gefasst Von dpa | 16.07.2023, 12:39 Uhr

Die Polizei in Rostock hat vermutlich eine Entführung verhindert. Eine Zeugin hatte die Beamten informiert, dass drei unbekannte Männer am Sonntagmorgen mit einem Baseballschläger auf eine Frau in der Rostocker Südstadt einschlagen und sie gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt haben sollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einer groß angelegten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber konnten die Frau, mehrere Fahrzeuge und ein Verdächtiger gefunden werden. Die Kriminalpolizei prüft nun die Einleitung eines Strafverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.