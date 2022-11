Sonnenwetter an der Ostseeküste Foto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down Klimakrise Sommer 2022 erwärmt Nord- und Ostsee überdurchschnittlich Von dpa | 07.11.2022, 15:09 Uhr

Der extrem warme Sommer in diesem Jahr hat auch Nord- und Ostsee überdurchschnittlich stark erwärmt. In beiden Meeren lagen die Oberflächentemperaturen im Sommer 2022 etwa zwischen 1 und 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Montag in Hamburg mitteilte.