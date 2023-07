Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sommerlich-heißes Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 07.07.2023, 16:40 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern erwartet die Menschen ein heißes Wochenende mit Temperaturen bis zu 33 Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint die Sonne am Samstag durchgehend und es bleibt trocken. Dabei steigen die Temperaturen auf 27 bis 31 Grad, an der See auf angenehmere 23 bis 25 Grad.