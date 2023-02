Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Sondersitzung wegen nicht abgearbeiteter Anträge Von dpa | 06.02.2023, 17:26 Uhr

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern kommt am 20. Februar zu einer Sondersitzung zusammen, nachdem die Abgeordneten in der vorangegangenen Sitzung nicht alle Tagesordnungspunkte geschafft haben. Nach Angaben der Landtagsverwaltung vom Montag ist dies erstmals in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Landesparlamentes der Fall.