Der Mindestlohn soll steigen. Aber reicht das auch? Foto: Marijan Murat up-down up-down Erhöhung um 82 Cent Sonneberg und MV ganz vorn bei Mindestlohn: Das sagen Schwesig und Holm (nicht) Von Uwe Reißenweber | 26.06.2023, 17:44 Uhr

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll in den kommenden zwei Jahren um 82 Cent auf 12,82 Euro erhöht werden. Zu wenig, zu viel? Was meinen die Parteien, die gerade über den AfD-Erfolg im Kreis Sonneberg erbittert diskutieren?