Ölbedarf Sonnenblumenanbau in MV fast verdreifacht Von dpa | 08.08.2022, 15:10 Uhr

Der Anbau von Sonnenblumen ist infolge des Ukraine-Krieges auch in Mecklenburg-Vorpommern stark ausgeweitet worden. Die gelbe Blume, aus deren Samen Öl gewonnen wird, ist aber immer noch ein Nischengewächs in der Landwirtschaft im Nordosten, wie aus einem Bericht des Statistischen Amtes des Landes vom Montag hervorgeht. Demnach wachsen Sonnenblumen in diesem Jahr auf 5300 Hektar, was ein Plus von 147 Prozent im Vergleich zu 2021 darstellt. Insgesamt bebauen die Landwirte in MV allerdings 1,07 Millionen Hektar Acker.