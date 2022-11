Sozialeinrichtung Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Landeshilfe Sozialverbände fordern ergänzende Energie-Hilfsfonds Von dpa | 02.11.2022, 17:11 Uhr

Sozialverbände in Mecklenburg-Vorpommern fordern ein Hilfsprogramm des Landes für soziale Einrichtungen, wie Kitas und Frauenhäuser. Diese würden durch den vom Bund geplanten Hilfsfonds für die Sozialwirtschaft nicht erreicht, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband am Mittwoch in Schwerin mit.