Erntebeginn auf dem Hof SaBö in Nantrow bei Wismar. FOTO: Jens Büttner Nachhaltigkeit in MV Spargel überall – aber was passiert mit den Massen an Folie? Von Katharina Golze | 27.04.2022, 15:31 Uhr

166 Hektar Spargel in MV, genau so viele Hektar Folie liegen darauf. Wird sie wiederverwendet, will eine Leserin wissen. Nachgefragt bei Spargelhöfen in MV.