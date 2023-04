Beginn der Spargelernte Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Landwirtschaft Spargelernte in MV läuft an: Hohe Preise, starke Nachfrage Von dpa | 12.04.2023, 14:36 Uhr

Die Temperaturen steigen, der Frühling kommt, der Spargel sprießt: Auf dem Hof Denissen wird das beliebte Stängelgemüse bereits seit einigen Tagen geerntet. Auch am Mittwoch waren die Erntehelfer im Einsatz. Den weißen Spargel baut der Agrarbetrieb unter Folie an. Mit dieser Methode sei es möglich, die Erntemengen gleichmäßig bis in den Juni hinein zu regulieren, erklärte das Unternehmen auf seiner Internetseite. Die Folie werde mehrfach acht bis zehn Jahre lang genutzt und danach fachgerecht recycelt. Der Betrieb baut auf 40 Hektar Spargel an und vermarktet diesen im Hofladen und an mobilen Verkaufsständen.