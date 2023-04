Offizieller Erntestart für Spargel Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Lebensmittel Spargelsaison in MV offiziell eröffnet Von dpa | 27.04.2023, 11:22 Uhr

Auch wenn die ersten Spargelstangen schon kurz vor Ostern geerntet wurden: Offiziell ist die bis 24. Juni dauernde Saison in MV seit Donnerstag eröffnet. Trotz der Kostensteigerungen bei allen Produktionsmitteln seien die Spargelanbauer in diesem Jahr „verhalten optimistisch“, so Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD), der auf einem Hof in Gülzow-Püzen (Kreis Rostock) zum Saisonauftakt selbst Spargel stach.