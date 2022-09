Sparkasse Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild up-down up-down Qualitätssicherung Sparkassenverband stellt Tourismusbarometer vor Von dpa | 20.09.2022, 02:21 Uhr

Der Ostdeutsche Sparkassenverband veröffentlicht am Dienstag (10.30 Uhr) in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sein Tourismusbarometer. Die Experten haben in diesem Jahr vor allem das Thema Qualitätssicherung in Zeiten von Arbeitskräftemangel in den Blick genommen.