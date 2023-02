Windräder Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Energie SPD fordert schnellere Genehmigungsverfahren auch in MV Von dpa | 02.02.2023, 16:42 Uhr

Die SPD-Landtagsfraktion fordert eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren in Mecklenburg-Vorpommern. „Damit die Transformation hin zu einer klimaneutralen, digitalisierten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft gelingt, muss vor allem der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Schaffung von bezahlbarem und klimafreundlichem Wohnraum und die Modernisierung unserer Infrastruktur wesentlich schneller werden“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Julian Barlen zum Abschluss der Winterklausur der größten Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag. „Hier muss auch MV das Deutschland-Tempo an den Tag legen.“ Bei der LNG-Anlandung in Lubmin und mit dem Windkraftausbau-Beschleunigungsgesetz seien erste Schritte gegangen worden. Barlen kündigte zudem Maßnahmen an, um über den Hafen Rostock verschiedene Energieträger importieren zu können. Bisher hieß es, dass entweder Öl oder Gas dort umgeschlagen werden könnten.