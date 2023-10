Auszeichnung SPD-Landtagsfraktion vergibt Johannes-Stelling-Preis Von dpa | 16.10.2023, 18:04 Uhr | Update vor 56 Min. Logo der SPD Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit dem Johannes-Stelling-Preis würdigt die SPD-Landtagsfraktion auch in diesem Jahr wieder Menschen, die sich in besonderer Weise gegen Rassismus und Rechtsextremismus einsetzen und Zivilcourage zeigen. Zur Ehrung der vier Preisträger am Dienstagabend (19.00 Uhr) im Schweriner Schloss wird der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil als Festredner erwartet. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 4500 Euro dotiert, wobei 3000 Euro an den Hauptpreis geknüpft sind. Jeweils 500 Euro gibt es für die Gewinner der drei Ehrenpreise.