Landespolitik SPD wehrt sich gegen CDU-Vorwürfe zu Russland-Kurs Von dpa | 22.04.2022, 02:34 Uhr

Der Generalsekretär der SPD Mecklenburg-Vorpommerns, Julian Barlen, hat mit scharfen Worten auf die anhaltende Oppositions-Kritik am früheren Russland-Kurs von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der von ihr geführten Regierung reagiert. Anstatt sich gemeinsam für Frieden stark zu machen, werde „ein regelrechtes Kesseltreiben“ veranstaltet, beklagte Barlen in einem Schreiben an die Mitglieder der Landespartei. Über die am Donnerstag nach einer Vorstandssitzung vom Vorabend verbreitete Mail hatte zuerst NDR 1 Radio MV berichtet.