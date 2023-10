Groß Kiesow Spezialeffekte vom Dorf machen sogar Hollywood neugierig Von Christopher Hirsch/dpa | 16.10.2023, 09:31 Uhr Special-Effects aus Vorpommern begeistern weltweit Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Traumfabriken befinden sich nicht nur in Babelsberg oder Hollywood. Auf dem platten Land in Vorpommern werkelt ein Filmfan im Einfamilienhaus an Spezialeffekten - und findet weltweit ein Publikum.