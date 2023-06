Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Splitt übersehen: Auto schleudert von Straße Von dpa | 07.06.2023, 07:19 Uhr

Eine Verletzte und rund 25.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Autounfalls auf der Bundesstraße 198 östlich von Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte). Nach ersten Angaben hatte die 28-jährige Fahrerin am Dienstag wohl übersehen, dass nach einer Reparatur der Fahrbahn dort noch Splitt lag, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Fahrerin schleuderte mit dem Wagen in einer Kurve in Richtung Carpin nach links von der Straße. Sie kam in eine Klinik. Die B198 war zur Bergung des stark demolierten Autos zeitweise gesperrt.