Waren an der Müritz Sportboot und Wohnwagen im Wert von 75.000 Euro gestohlen Von dpa | 06.09.2023, 13:10 Uhr Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch ein Motorboot samt Bootsanhänger und einen Wohnwagen in Waren an der Müritz gestohlen.