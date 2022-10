Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundestag „Sprach-Kita“: Petition zum Erhalt im Bundestag vorgestellt Von dpa | 17.10.2022, 17:17 Uhr

Die Bemühungen um den Erhalt des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ zur Behebung von Sprachdefiziten im Vorschulalter gehen weiter: Am Montag befasste sich der Petitionsausschuss des Bundestags in Berlin mit dem Thema. Die öffentliche Anhörung ging auf eine Initiative der der Kita-Leiterin Wenke Stadach aus Mecklenburg-Vorpommern zurück. Ihre Eingabe zum Erhalt der Sprach-Kitas hatten knapp 280.000 Menschen mit ihren Unterschriften unterstützt - und damit fast sechs Mal so viele wie erforderlich.