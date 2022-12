Geldautomatensprengung in Steinfeld in Niedersachsen Symbolfoto: Nord-West-Media TV/dpa up-down up-down BKA: 2022 bereits 450 Fälle im Bundesgebiet Sprengung von Geldautomaten: MV bleibt bislang verschont Von Thomas Volgmann | 13.12.2022, 16:29 Uhr

In Deutschland sind in diesem Jahr etwa 450 Geldautomaten gesprengt worden - so viele wie in keinem anderen Jahr. Mecklenburg-Vorpommern blieb bislang verschont.