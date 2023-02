St. Nikolai-Kirche in Wismar Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Nach Restaurierungsarbeiten St. Nikolai in Wismar erhält Turmbekrönung zurück Von dpa | 22.02.2023, 01:34 Uhr

Nach mehrmonatigen Restaurierungsarbeiten bekommt die Wismarer St. Nikolai-Kirche heute wieder ihre Turmbekrönung. Damit finden die Arbeiten am Kirchturm ihren Abschluss. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten am spätgotischen Sakralbau, der im 15. Jahrhundert als Kirche der Seefahrer und Fischer erbaut wurde und bis heute die Silhouette der Hansestadt mit prägt, hatten vor vier Jahren begonnen. Ein Jahr dauerte die Instandsetzung des Turms. Unter anderem wurde das historische Mauerwerk der Turmgiebel restauriert und das Kupferdach erneuert. Ein besonderer Höhepunkt war nach Angaben der Stadt die Abnahme der Turmbekrönung im Sommer vorigen Jahres. In den beiden großen Kugeln befanden sich Zeitkapseln mit Dokumenten, welche nun in den Archiven der Welterbe-Stadt aufbewahrt werden.