Schwerin Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl nach Messerangriff Von dpa | 13.07.2022, 16:16 Uhr

Nach einem Messerangriff am Dienstag im Schweriner Stadtteil „Großer Dreesch“ hat die Staatsanwaltschaft in der Landeshauptstadt beim Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragt. Der Beschuldigte stehe in dringendem Verdacht, am Dienstagnachmittag einen 25-Jährigen vor einem Imbiss in der Hamburger Allee mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Schwerin mit.