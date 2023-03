Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl nach Messerangriff Von dpa | 31.03.2023, 14:36 Uhr

Einen Tag nach einem Messerangriff in Schwerin hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt. Sie werfe dem 16-Jährigen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor, teilte die Justizbehörde am Freitag in Schwerin mit. Der Beschuldigte stehe im dringenden Verdacht, am Donnerstagnachmittag einen 25-Jährigen in der Goethestraße mit einem Messer schwer verletzt zu haben.