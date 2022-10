Kein Fernverkehr in Norddeutschland Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild up-down up-down Bahn-Infrastruktur Tätersuche nach Bahn-Sabotage: Wohl politische Motivation Von dpa | 10.10.2022, 11:44 Uhr

An empfindlichen Stellen haben Unbekannte am Wochenende die Bahn-Infrastruktur verwundbar. In NRW gehen die Ermittler nun von einem politischen Hintergrund aus.