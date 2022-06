Die Nachbeschaffung von Gas könnte für die Stadtwerke eine sehr teure Angelegenheit werden FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Gaskrise Städte und Gemeinden in MV sorgen sich um ihre Stadtwerke Von Udo Roll | 30.06.2022, 16:57 Uhr

Die Stadtwerke versorgen viele Menschen in MV zuverlässig mit Energie. Doch durch die explodierenden Gaspreise könnten die kommunalen Unternehmen in eine Schieflage geraten, die möglicherweise ihre Existenz gefährde, warnt der Vorsitzende des Städte- und Gemeindetages in MV.