03.11.2022, 13:51 Uhr

Mobilität Städtetag fordert besseres Nahverkehrsangebot auf dem Land Von dpa

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommerns wertet den Bund-Länder-Kompromiss zum 49-Euro-Ticket als Zwischenschritt zu einer Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. „Mit dem reduzierten Ticketpreis ist es nicht getan. Wir brauchen gute und verlässliche Verkehrsverbindungen. Und das nicht nur in Ballungsgebieten, sondern auch im ländlichen Raum“, mahnte Verbandsgeschäftsführer Andreas Wellmann am Donnerstag in Schwerin.