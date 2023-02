Hier wird geschminkt und frisiert, damit anschließend ein außerordentliches Foto entstehen kann Foto: DomQuichotte up-down up-down Event mit Starfotograf Guido Karp In Schwerin werden Frauen für einen Tag Prinzessinnen – mit uns sind Sie vielleicht dabei Von Karin Koslik | 20.02.2023, 14:11 Uhr

Vorher schön, nachher schöner – unter diesem Motto hat Guido Karp über die Jahre mehr als 100.000 Frauen fotografiert. Am 24. Februar kommt „Princess for one day“ nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir verlosen Tickets für zwei Kurzentschlossene.