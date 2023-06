Abschlussprüfung Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Start der Abschlussprüfungen zur Mittleren Reife in MV Von dpa | 02.06.2023, 05:28 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Freitag (8.00 Uhr) die zentralen schriftlichen Prüfungen zur Mittleren Reife. Gut 6000 Schülerinnen und Schüler nehmen daran teil, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte. Zuerst ist Deutsch dran, am Montag folgt die erste Fremdsprache, was in den meisten Fällen Englisch ist. Am Mittwoch schließlich wird die Prüfung in Mathematik geschrieben.