Unternehmen Start-ups: weitere Förderung für Innovationszentren Von dpa | 22.02.2023, 16:16 Uhr

Spezielle Anlaufpunkte sollen im Nordosten die digitale Innovation und unternehmerischen Initiativen fördern. Der Schweriner Digitalisierungsminister Christian Pegel und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD) haben am Mittwoch in Stralsund entsprechende Zuwendungsbescheide für europäische Fördermittel in Höhe von rund fünf Millionen Euro überreicht. Dabei gehe es um die Unterstützung für fünf der sechs Digitalen Innovationszentren (DIZ) in Mecklenburg-Vorpommern sowie für zwei Co-Working-Projekte im ländlichen Raum, hieß es in einer Mitteilung des Schweriner Wirtschaftsministeriums.