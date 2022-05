Anne Drescher in ihrem Büro FOTO: Sven Hoppe Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur Anne Drescher: „Das ist Opfern schwer vermittelbar“ Von Thomas Volgmann | 19.05.2022, 14:02 Uhr

Am Wochenende findet in Rostock der 25. Bundeskongress der Landesbeauftragten der ostdeutschen Bundesländer zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sowie der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur statt. Eines der Themen ist die Bilanz der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, nach denen allein in MV bislang mehr als 13.000 Opfer der SED-Diktatur strafrechtlich rehabilitiert und entschädigt worden sind. Wir sprachen mit der Landesbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern Anne Drescher.