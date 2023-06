Arzt Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Statt Tagesklinik nun Kinderambulanz in Wolgast Von dpa | 02.06.2023, 17:10 Uhr

Nach dem Ende des Modellprojekts einer Kinder-Portalpraxisklinik in Wolgast gibt es künftig an Wochenenden eine zusätzliche ambulante kinderärztliche Versorgung. Dazu werde die Notaufnahme des dortigen Kreiskrankenhauses (KKH) durch einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin verstärkt, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit.