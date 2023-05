Expertenrunde unter anderem mit Gesundheitsministerin Stefanie Drese (l.) Foto: Julia Bauer up-down up-down Krankenhausreform MV-Ministerin Stefanie Drese will alle Krankenhausstandorte in MV erhalten Von Helge Ahrens | 25.05.2023, 17:34 Uhr

Wie wird Karl Lauterbachs Krankenhausreform in MV umgesetzt? Was wird aus den 37 Kliniken im Land? Bei einer Runde mit Stefanie Drese in Berlin war die Haltung klar.