„Und jetzt will ich raus“ Warum Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler aus Parchim Flüchtlinge im Mittelmeer rettet Von Uwe Reißenweber | 01.09.2023, 13:55 Uhr Linken-Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler beim Training für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer Foto: Mare*Go up-down up-down

Sie hat gerade einen Shitstorm hinter sich, wird rüde beschimpft und macht dennoch weiter. Die junge Linken-Politikerin sticht heute in See. Was sie antreibt.