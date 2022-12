Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Sachbeschädigung Steine und Falschen gegen Fenster in Stralsund geworden Von dpa | 03.12.2022, 15:26 Uhr

Täter haben Gegenstände gegen die Fenster mehrerer Wohnungen in Stralsund geworfen und dabei beschädigt. In der Nacht zum Samstag warfen die Unbekannten in Frankenvorstadt unter anderem Flaschen und Steine an vier Wohnungen, wie die Polizei mitteilte. Dabei verursachten sie Löcher in den Fenstern und einen Sachschaden in der Höhe von etwa 2000 Euro. Die Familien wurden aus dem Schlaf gerissen, verletzt wurde jedoch niemand.