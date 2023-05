Bundespräsident Steinmeier Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Bundespräsident Steinmeier dankt Angehörigen von Bundeswehr-Soldaten Von dpa | 29.05.2023, 18:57 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bei den Angehörigen von in Litauen stationierten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bedankt. Die Soldatinnen und Soldaten würden dafür wertgeschätzt, was sie zum Schutz von Freiheit und Demokratie leisteten, sagte Steinmeier am Montagabend vor dem Abflug nach Vilnius. Vielleicht habe man bisher aber nicht genügend berücksichtigt, dass dies seine Voraussetzungen habe. „Und die Voraussetzungen liegen zu einem großen Teil bei Ihnen, werden zuhause gelegt.“ Er wisse, wie viel sich für die Familien verändere, wenn zum Beispiel der Mann in einen Auslandseinsatz geschickt werde.