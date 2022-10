Steinmeier auf Malta Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild up-down up-down Staatsoberhaupt Steinmeier sucht in Neustrelitz den Bürgerdialog Von dpa | 11.10.2022, 06:30 Uhr

Das Vertrauen der Menschen in die Politik hat in der jüngeren Vergangenheit stark gelitten. Als Gründe gelten das Agieren in der Corona-Pandemie oder jetzt in der Energiekrise. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will es genauer wissen.