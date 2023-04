Stimmzettel Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunalwahl Stichwahl: Putzar bleibt Bürgermeister in Malchow Von dpa | 23.04.2023, 20:29 Uhr

In Malchow setzte sich der amtierende Bürgermeister Rene Putzar im ersten Wahlgang am Sonntag durch. In der Stadt Strasburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald kommt es am 7. Mai zu einer Bürgermeister-Stichwahl.