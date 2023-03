Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellte sich den Fragen rund um Nord Stream 2. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Ministerpräsidentin im Interview Klimastiftungs-Millionen für Ukraine-Hilfe? Manuela Schwesig: Das ist offen Von Uwe Reißenweber | 17.03.2023, 22:21 Uhr

Seit Monaten stehen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und die Landesregierung wegen der Vorgänge rings um Nord Stream 2 und die Klimastiftung MV unter Druck. Der zentrale Vorwurf: Kungelei mit dem Putin-Regime. Am Dienstag beschäftigt sich der Landtag erneut in einer Sondersitzung mit dem Thema. Die Staatskanzlei hat bei der presseüblichen Autorisierung des Wortlautinterviews am Freitagabend Passagen gestrichen. Schon zu Beginn der Legislaturperiode hatte ein Interview unserer Zeitung mit Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, die ebenfalls Passagen streichen ließ. Max-Stefan Koslik und Uwe Reißenweber sprachen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).